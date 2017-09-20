Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Карачаево-Черкесии

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Черкесск, 20 сентября. Почти 20 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом ПАЗ в Карачаево-Черкесии.

По данным ГУ МЧС республики, авария произошла в среду около 17.50 в населенном пункте Красный Восток Малокарачаевского района. Пассажирский автобус врезался в забор частного дома. Спасатели были на месте происшествия через пять минут.

«В результате ДТП есть пострадавшие, которые доставлены в Центральную районную больницу Малокарачаевского района, погибших нет. Среди пострадавших детей нет», — сообщили в МЧС.

В экстренных службах рассказали, что причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса. По предварительным данным, пострадали 19 человек, сообщает РИА Новости.