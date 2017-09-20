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Сирия, 20 сентября. Боевики «Ан-Нусры»*** напали на отряд военной полиции РФ в Идлибе. ИГ* нанесло удары с беспилотников близ Дейр эз-Зора. Курды продвинулись в районе к северо-востоку от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: пришли на помощь силам военной полиции РФ, окруженным в провинции Идлиб; нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в районе населенного пункта Калат Аль-Мадик к северо-западу от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрел позиций исламистов близ населенного пункта Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: сбросило взрывчатые вещества с беспилотников в окрестностях Дейр эз-Зора, есть пострадавшие; создает дымовую завесу от ВВС Ирака в городе Анна на западе иракской провинции Аль-Анбар; покидает свои военные штабы и позиции в городе Аль-Ширкат на севере провинции Салах Эд-Дин.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по зданию больницы Аббасин и рынку Аль-Хал в городе Дамаск; атаковала отряд военной полиции РФ в провинции Идлиб; обстреляла жилые районы в городе Сальхаб и населенных пунктах Скальбия и Махрада к северу от Хамы.

Курды: захватили около 12 квадратных километров территорий к северо-востоку от Дейр эз-Зора; обнаружили склад с боеприпасами ИГ в городе Ракка; потеряли восемь солдат в боях с террористами ИГ в районе Тишинг в Ракке.

Провинция Дамаск

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что столица Сирии вновь подверглась обстрелам боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»*. Под ракетными ударами исламистов оказались здание больницы Аббасин, а также городской рынок Аль-Хал в районе Заблатани. О нанесенном уроне не сообщается.

Правительственные войска провели ответный обстрел укрепрайонов радикалов вооруженной оппозиции вблизи населенного пункта Хараста, передает местный военный источник на своей странице в соцсети Twitter (Ghouta_GMC).

Провинция Дейр эз-Зор

Силы Сирийской арабской армии при поддержке российской авиации продолжают планомерно подвигаться в окрестностях административного центра региона. Однако террористы «Исламского государства»* не перестают оказывать ожесточенное сопротивление. Согласно данным Twitter-канала (syria3432), радикалы ИГ использовали боевые беспилотники (БПЛА) с зарядом взрывчатого вещества на борту. В результате ударов дронов как минимум семь человек получили ранения. О том, принадлежали ли пострадавшие к числу военнослужащих САР или к числу мирного населения, не сообщается.

Тем временем Сирийская демократическая армия**** (SDF) совместно с силами международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, захватила около 12 квадратных километров территорий к востоку от промышленной зоны. Таким образом, курдские формирования заняли позиции в 14 километрах от города Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора, расширив зону влияния в провинции. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (fuadhud).

Провинция Идлиб

Стало известно, что отряд российской военной полиции попал в окружение в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Напомним, военнослужащие РФ выполняют в данном районе функцию наблюдателей после того, как на данных территориях был установлен режим прекращения огня между «умеренной оппозицией» и Сирийской арабской армией (САА). Несколько часов военные РФ вместе с бойцами одного из местных племен отражали нападения террористов «Ан-Нусры», после чего им на помощь пришли военные самолеты ВКС РФ и солдаты Сил специальных операций ВС России. Осаду удалось прорвать, однако в результате столкновений трое военных ССО получили ранения.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что по имеющимся разведданным, наступление было инициировано спецслужбами США с целью отвлечь правительственные подразделения от успешной военной операции в Дейр эз-Зоре. Напомним, Вашингтон заинтересован в захвате крупных нефтегазовых месторождений провинции.

Провинция Ракка

Сирийские демократические силы**** (SDF) обнаружили склад с боеприпасами и вооружениями, где находилось множество ракет, а также самодельных взрывных устройств (СВУ), принадлежавших отрядам «Исламского государства», передает Twitter-канал (marjalhaq).

Стало известно, что в ходе военной операции в районе Тишинг, расположенном в северной части столицы провинции, были убиты как минимум восемь курдских бойцов. Информация была предоставлена военным источником в Twitter (AllyOfTruth). О потерях со стороны террористической группировки никаких данных пока не поступало.

Провинция Хама

Боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» совместно с радикалами некоторых других антиправительственных группировок не прекращают вести обстрелы поселений к северу от Хамы. Согласно сведениям новостного агентства Damascus Now, исламисты открыли огонь по жилым кварталам в городе Сальхаб, а также в населенных пунктах Скальбия и Махрада. В данный момент информация о возможных пострадавших среди мирных жителей выясняется.

Позже ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Калат Аль-Мадик к северо-западу от Хамы, передает военный источник в Twitter (newsyarmouk). Данные о потерях исламистов пока формируются.

Ирак

Информационное агентство Al Sumaria News сообщает о том, что террористы «Исламского государства» спешно покидают свои военные штабы и позиции в городе Аль-Ширкат и его окрестностях на севере провинции Салах Эд-Дин. Напомним, ранее сообщалось о начале артподготовки федеральной полиции Ирака в данном районе. Кроме того, некоторые из командных пунктов были сожжены, в том числе, были уничтожены все документы террористической группировки.

Между тем в провинции Аль-Анбар радикалы ИГ используют нефть, чтобы создать дымовую завесу вокруг города Анна. Как передает агентство новостей Iraqi News, ИГИЛовцы наполняют мазутом вырытые ямы и поджигают. Таким образом, отряды ИГ пытаются скрыться от авиаударов иракских военных самолетов. Напомним, правительственные войска вошли в город несколькими часами ранее и уже освободили два района.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)