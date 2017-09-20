Глава Евросовета встал на защиту ядерной сделки с Ираном

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Брюссель, 20 сентября. Председатель Евросовета Дональд Туск призвал все заинтересованные стороны соблюдать соглашение о ядерной сделке с Ираном. Об этом политик заявил в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы призываем все заинтересованные стороны соблюдать совместный всесторонний план действий в отношении Ирана», — подчеркнул Туск.

Donald Tusk: we call on all concerned to uphold the JCPOA with #Iran as a multilateral deal that is delivering more security.#UNGA pic.twitter.com/BK6u9AlRWn — Sadegh Ghorbani (@GhorbaniSadegh) September 20, 2017

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Тегераном.