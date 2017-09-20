Эрдоган заявил о намерении провести встречу с Путиным 28 сентября

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Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 28 сентября проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

«В понедельник мы проведем телефонный разговор с уважаемым господином Путиным, а в будущий четверг вместе поужинаем. Обсудим важные события и ситуацию в Сирии», — заявил Эрдоган, выступая на деловом форуме в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что накануне президент Турции подверг резкой критике решение властей США отказаться от продажи американского оружия его телохранителям, обвинив Вашингтон в поддержке сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией.