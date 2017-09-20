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МО показало видео ударов ВКС РФ по боевикам, блокировавшим российских военных в «Идлибе»
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    МО показало видео ударов ВКС РФ по боевикам, блокировавшим российских военных в «Идлибе»

    21:27  20 Сентября 2017  /обновлено: 21:34  20 Сентября 2017
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    МО показало видео ударов ВКС РФ по боевикам, блокировавшим российских военных в «Идлибе»

    Москва, 20 сентября. Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов ВКС РФ по боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России).

    Как сообщается, боевики заблокировали взвод российской военной полиции в сирийском районе эскалации «Идлиб», после чего по ним были нанесены авиаудары ВКС РФ.

    На видео российская авиация наносит авиаудары по террористам, организовавшим наступление в районе Хамы. Боевики «Джебхат ан-Нусры» продвинулись на несколько километров вперед, окружив взвод военной полиции РФ, наблюдавшей за соблюдением перемирия в районе деэскалации.

    Взвод в составе 29 человек на протяжении нескольких часов отбивал атаки численно превосходящего противника. Сообщается о трех раненных военнослужащих. После того, как ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам, российские военнослужащие сумели выйти из окружения, пишет телеканал «Рен-ТВ».

    Наступление боевиков удалось остановить. Минобороны сообщает об уничтожении 850 террористов, 11 танков, четырех БМП, а также другой военной техники боевиков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #алеппо #вкс #идлиб
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