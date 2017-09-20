МО показало видео ударов ВКС РФ по боевикам, блокировавшим российских военных в «Идлибе»

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Москва, 20 сентября. Министерство обороны России опубликовало видео воздушных ударов ВКС РФ по боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России).

Как сообщается, боевики заблокировали взвод российской военной полиции в сирийском районе эскалации «Идлиб», после чего по ним были нанесены авиаудары ВКС РФ.

На видео российская авиация наносит авиаудары по террористам, организовавшим наступление в районе Хамы. Боевики «Джебхат ан-Нусры» продвинулись на несколько километров вперед, окружив взвод военной полиции РФ, наблюдавшей за соблюдением перемирия в районе деэскалации.

Взвод в составе 29 человек на протяжении нескольких часов отбивал атаки численно превосходящего противника. Сообщается о трех раненных военнослужащих. После того, как ВКС РФ нанесли серию авиаударов по боевикам, российские военнослужащие сумели выйти из окружения, пишет телеканал «Рен-ТВ».

Наступление боевиков удалось остановить. Минобороны сообщает об уничтожении 850 террористов, 11 танков, четырех БМП, а также другой военной техники боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.