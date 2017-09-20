ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1–1,25 процентов годовых

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Вашингтон, 20 сентября. Комитет по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1–1,25% годовых. Об этом в среду сообщили официальные представители ФРС.

NEWS/ #Usa Fed lascia fermi tassi tra l'1,00% e l'1,25%. Normalizzazione bilancio da ottobre. Finiscono misure eccezionali post crisi 2008. pic.twitter.com/dOa6nHcGh7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 20, 2017

Напомним, в начале сентября стало известно о том, что заместитель главы Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки Стэнли Фишер подал в отставку.