Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1–1,25 процентов годовых
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1–1,25 процентов годовых

    21:22  20 Сентября 2017
    33

    ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1–1,25 процентов годовых

    Вашингтон, 20 сентября. Комитет по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1–1,25% годовых. Об этом в среду сообщили официальные представители ФРС.

    Напомним, в начале сентября стало известно о том, что заместитель главы Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки Стэнли Фишер подал в отставку.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #доллар #фрс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21459

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41444

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20181

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8143

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7626
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3308
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2449
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        131
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11831