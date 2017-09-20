Трамп согласился приехать в Сербию

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Белград, 20 сентября. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует приехать в Сербию. Об этом заявил в среду сербский президент Александр Вучич.

«У меня было немного больше времени, чтобы провести в его обществе, чем у остальных, благодаря теме, которую мы обсуждали», — отметил он.

BREAKING: US President Donald Trump to visit #Serbia after accepting invitation from his counterpart Aleksandar Vučić: state media pic.twitter.com/GHhL3yBCTB — Balkanewz (@balkanewz) September 20, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Сербии Александр Вучич встретился с главой США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.