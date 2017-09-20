Путин поручил обеспечить трансляцию с избирательных участков на выборах президента РФ

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Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных участков на выборах президента РФ в 2018 году. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечьте в ходе проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» с избирательных участков», — говорится в поручении.

Кроме того, согласно поручению, единственным поставщиком услуг необходимых для организации видеотрансляций на выборах президента России в 2018 году должна стать российская телекоммуникационная компания «Ростелеком».