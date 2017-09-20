Сирия между Идлибом и Дейр эз-Зором: «Джебхат ан-Нусра» напала на военную полицию РФ по наводке США

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Боевики террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, деятельность запрещена в РФ) развернули наступление в северной части провинции Хама — на территориях, входящих в зону деэскалации «Идлиб». Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил России. Позже начальник Главного оперативного управления ведомства Сергей Рудской передал, что в кольце окружения исламистов оказался взвод российской военной полиции.

29 российских полицейских и вооруженные отряды местного племени Муали, присоединившиеся к соглашению о перемирии, несколько часов подряд вели бои с радикалами «Джебхат ан-Нусры», которые имели серьезное численное превосходство. В результате на помощь подоспели бойцы спецотряда деблокирования Сил специальных операций ВС РФ и бомбардировщики Су-25 ВКС России. В результате слаженных действий осада террористов была прорвана и все подразделения российских сил вскоре достигли позиций Сирийской арабской армии (САА). Ранения в ходе противостояния получили три военнослужащих ССО.

Генерал-полковник Сергей Рудской также подчеркнул, что именно захват отрядов российской военной полиции был одной их основных целей наступления «Джебхат ан-Нусры» в этом районе. Фактическими заказчиками данной операции боевиков являются представители американских спецслужб. Цель Соединенных Штатов — сорвать успешную военную кампанию правительственных войск САР и ВКС России против «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в районе Дейр эз-Зора, пояснил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

По мнению политолога и независимого журналиста Александра Асафова, в ближайшее время в различных регионах арабской республики возможны и другие внезапные нападения, призванные отвлечь союзные силы России и Сирии от главного направления борьбы с ИГИЛ* — от Дейр эз-Зора, а также свести все уже достигнутые успехи на этом направлении на нет. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Ситуация вокруг Идлиба накаляется. Безусловно, это связано с тем, что на левой стороне Евфрата под Дейр эз-Зором закрепились сирийские войска. На данный момент там уже создан достаточно уверенный плацдарм, поэтому успех очевиден. Соответственно, в других точках страны возникают различные ситуации, связанные с использованием внешними силами незаконных группировок, заинтересованных в региональном успехе. В данном случае это «Джебхат ан-Нусра», которая, скорее всего, неофициально пользуется поддержкой некоторых внешних игроков, в частности США. По крайней мере, они явно предоставляют боевикам вооружение, боеприпасы и прочее».

В том случае, если боевикам исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Нусры», все же удастся развернуть полноценное наступление в районе между городами Идлиб и Хама, командование сирийской армии будет вынуждено перебросить в этот регион часть боеспособных подразделений, действующих в настоящий момент в Дейр эз-Зоре против ИГ*. Данная ситуация может серьезно ослабить контингент армии САР и российских сил в главном нефтеносном регионе республики, что, несомненно, на руку Соединенным Штатам, которые рассчитывают установить контроль над стратегическим регионом при помощи курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Демократических сил Сирии (SDF).

«Обстановка, которая теперь сложилась в Идлибе, может потребовать максимального сосредоточения сил для того, чтобы отразить возможное наступление боевиков на этом фронте. Это, конечно, ослабит армию Башара Асада. Правительственным войскам придется распределить свои силы по карте Сирии и растянуть пути поставок».

В нынешних условиях, когда благодаря помощи российской стороны сирийская армия смогла отбить у террористов обширные территории и восстановить контроль над ними, любая антиправительственная группировка, тем более при условии поддержки сильного внешнего игрока, будет готова совершить подобное отвлекающее нападение с целью остановить дальнейшее продвижение войск Асада. Соответственно, развитие наступления «Джебхат ан-Нусры» в Хаме или новые подобные провокации либо в этом, либо в других районах Сирии почти неизбежны, считает Александр Асафов.

«Все силы — и так называемая вооруженная оппозиция, и другие группировки, которые себя маркируют как антиасадовские — при определенной международной поддержке будут пытаться создавать и другие болевые для сирийской армии точки на карте республики. Подобные провокации, скорее всего, будут в дальнейшем возникать и в других районах САР».

* Организация запрещена на территории РФ.