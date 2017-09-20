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Политика
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Политика
Пенс и Порошенко сбежали из зала Генассамблеи ООН во время выступления Лаврова
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    Пенс и Порошенко сбежали из зала Генассамблеи ООН во время выступления Лаврова

    21:05  20 Сентября 2017
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    Пенс и Порошенко сбежали из зала Генассамблеи ООН во время выступления Лаврова

    Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

    Пенс и Поршенко ушли с заседания в момент обсуждения вопросов миротворческих операций. Украинский лидер покинул зал Генассамблеи ООН сразу после своего выступления, через несколько минут за ним последовал и вице-президент США.

    Лавров в своей речи говорил о перспективах взаимодействия ООН и ОБСЕ, которые дает российская инициатива о введении миротворцев для охраны наблюдателей ОБСЕ.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #оон #порошенко #обсе #лавров #пенс #генассамблея
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