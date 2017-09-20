Пенс и Порошенко сбежали из зала Генассамблеи ООН во время выступления Лаврова

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Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Пенс и Поршенко ушли с заседания в момент обсуждения вопросов миротворческих операций. Украинский лидер покинул зал Генассамблеи ООН сразу после своего выступления, через несколько минут за ним последовал и вице-президент США.

Лавров в своей речи говорил о перспективах взаимодействия ООН и ОБСЕ, которые дает российская инициатива о введении миротворцев для охраны наблюдателей ОБСЕ.