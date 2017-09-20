МИД России: Санкционное воздействие на КНДР практически исчерпано

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Москва, 20 сентября. Возможности для давления на власти Северной Кореи с помощью санкций практически исчерпаны. Об этом было объявлено по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Геннадия Гатилова и политдиректора внешнеполитического ведомства Великобритании Карен Пирс.

«Гатилов подчеркнул, что санкционный инструментарий воздействия на КНДР практически исчерпан, и необходимо вести поиск политико-дипломатической формулы», — указано в заявлении МИД России.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил ядерные испытания в Северной Корее.