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Путин поздравил Кобзона с юбилеем на концерте в Кремлевском дворце
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    Путин поздравил Кобзона с юбилеем на концерте в Кремлевском дворце

    20:42  20 Сентября 2017
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    Путин поздравил Кобзона с юбилеем на концерте в Кремлевском дворце

    Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин посетил юбилейный концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона, в ходе которого от имени миллионов людей поблагодарил артиста за его творчество.

    Перед началом концерта глава государства вместе с юбиляром поднялись на сцену Государственного Кремлевского дворца. Владимир Путин, подойдя к микрофону, отметил, что он уже поздравлял Кобзона с 80-летием, однако не может отказать себе в удовольствии сделать это еще раз.

    «Хочу вас еще раз за это сердечно поблагодарить, низко вам поклониться, сказать просто обыкновенное человеческое спасибо, выразить надежду на то, что здоровья, вашего духа неизменного крепкого, характера еще надолго хватит на то, чтобы радовать миллионы граждан нашей страны», — сказал президент.

    В свою очередь Кобзон поблагодарил главу государства за поздравление и внимание.

    Напомним, 11 сентября Иосифу Кобзону Владимир Путин поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес юбиляру в подарок картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #кобзон #юбилей #концерт
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