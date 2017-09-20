Пользователи не нашли две функции в новой iOS 11 от Apple

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Вашингтон, 20 сентября. Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS. Об этом проинформировала в среду пресс-служба американской компании.

«iOS 11 задает новый стандарт самой передовой мобильной операционной системы в мире. С ней iPhone становится еще лучше, чем прежде», — указано в официальном заявлении.

Однако пользователи уже пожаловались на отсутствие ряда функций:

пропал сервис Apple Pay Cash, с помощью которого можно отправлять деньги знакомым через iMessage;

исчезла синхронизация сообщений в iMessage через iCloud.

Ранее стало известно о том, что Apple снизила цены на некоторые модели телефонов в России.