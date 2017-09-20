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Политика
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Технологии
Пользователи не нашли две функции в новой iOS 11 от Apple
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    Пользователи не нашли две функции в новой iOS 11 от Apple

    20:37  20 Сентября 2017
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    Пользователи не нашли две функции в новой iOS 11 от Apple

    Вашингтон, 20 сентября. Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS. Об этом проинформировала в среду пресс-служба американской компании.

    «iOS 11 задает новый стандарт самой передовой мобильной операционной системы в мире. С ней iPhone становится еще лучше, чем прежде», — указано в официальном заявлении.

    Пользователи не нашли две функции в новой iOS 11 от Apple

    Однако пользователи уже пожаловались на отсутствие ряда функций:

    • пропал сервис Apple Pay Cash, с помощью которого можно отправлять деньги знакомым через iMessage;
    • исчезла синхронизация сообщений в iMessage через iCloud.

    Ранее стало известно о том, что Apple снизила цены на некоторые модели телефонов в России.

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    Автор: Алексей Громов
    #apple
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