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Песков рассказал, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»
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    Песков рассказал, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

    20:20  20 Сентября 2017
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    Песков рассказал, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

    Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения очередной встречи лидеров «нормандской четверки» необходима предварительная работа экспертов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении организовать встречу лидеров «нормандской четверки» после выборов в Германии.

    Песков пояснил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состоятся после того, как эксперты проработают детали переговоров.

     «Эксперты будут прорабатывать», — сказал Песков.

    Накануне глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность снятия санкций с России после установления перемирия в Донбассе. По его словам, ЕС должен предпринимать шаги по ослаблению санкций, если в Донбассе наступит «настоящий мир».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #нормандская четверка #песков #макрон
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