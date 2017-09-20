Песков рассказал, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки»

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Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения очередной встречи лидеров «нормандской четверки» необходима предварительная работа экспертов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении организовать встречу лидеров «нормандской четверки» после выборов в Германии.

Песков пояснил, что встреча лидеров «нормандской четверки» может состоятся после того, как эксперты проработают детали переговоров.

«Эксперты будут прорабатывать», — сказал Песков.

Накануне глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность снятия санкций с России после установления перемирия в Донбассе. По его словам, ЕС должен предпринимать шаги по ослаблению санкций, если в Донбассе наступит «настоящий мир».