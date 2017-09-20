Шредер объяснил, почему Россия никогда не откажется от Крыма

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Москва, 20 сентября. Ни один российский президент не откажется от Крыма, так как он принадлежал России с 18-го века. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью немецкому изданию Stern.

«Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны», — считает политик.

Настаивая на обратном, Германия может разрушить связи с Москвой, считает Шредер. По его словам, США, в отличие от ФРГ, не нужна сильная Россия. Экс-канцлер призвал не ориентироваться на Вашингтон в вопросе двусторонних отношений с РФ, сообщает АиФ.