Сирия сегодня: ВКС РФ и ВВС САР атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Идлибе, уничтожен «эмир» Алеппо

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Сирия, 20 сентября. Российские ВКС совместно с сирийской военной авиацией нанесли удары по террористам в провинциях Хама и Идлиб; военные сирийской армии уничтожили «эмира» Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВКС РФ оказали поддержку с воздуха САА

Российские военные самолеты уничтожили две авиабазы ​​коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) на севере провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Группа боевиков намеревалась атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в поддержку крупного наступления, которое началось накануне.

Согласно источникам, две автомобильные бомбы были уничтожены далеко за фронтами «Аль-Каиды» на севере Хамы российскими ВКС. После идентификации автомобилей, начиненных взрывчаткой, российская военная авиация направила на них снаряды, уничтожив оба автомобиля.

ВКС РФ и ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в Хаме и Идлибе

Десятки экстремистов были уничтожены и ранены в результате нанесенных ВВС Сирии и ВКС РФ авиаударов в центральной и северо-западной части Сирии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сирийские и российские истребители и вертолеты провели вчера более 140 боевых вылетов, нацелившись позиции и инфраструктуру вооруженных группировок в Идлибе и в сельской местности провинции Хама.

Ожесточенная воздушная кампания началась, когда боевики, возглавляемые коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», начали неожиданное наступление на позиции военнослужащих Башара Асада в северной части провинции Хама.

Источники сообщают, что, по меньшей мере, 25 экстремистов «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) были нейтрализованы в результате нападения на Тала Бзам.

В Хаме нейтрализовали «эмира» Алеппо

Боевики «Тахрир аш-Шам» начали широкомасштабное наступление на севере провинции Хама, нацелившись на стратегический город Маан вблизи шоссе «Хама — Идлиб», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Тем не менее, план «Тахрир аш-Шам» не удался, так как террористическая коалиция потеряла десятки комбатантов, атакуя позиции сирийской армии.

Среди боевиков, ликвидированных на севере Хамы, были несколько высокопоставленных командиров «Аль-Каиды», в том числе так называемый «эмир» Алеппо: Абу Аль-Аббас Анадан.

* Организация запрещена на территории РФ.