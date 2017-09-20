Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Путин поручил обеспечить трансляцию с избирательных участков на выборах президента РФ
Новости Сирии
Сирия сегодня: ВКС РФ и ВВС САР атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Идлибе, уничтожен «эмир» Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: ВКС РФ и ВВС САР атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Идлибе, уничтожен «эмир» Алеппо

    20:26  20 Сентября 2017
    746

    Сирия сегодня: ВКС РФ и ВВС САР атаковали «Тахрир аш-Шам» в Хаме и Идлибе, уничтожен «эмир» Алеппо

    Сирия, 20 сентября. Российские ВКС совместно с сирийской военной авиацией нанесли удары по террористам в провинциях Хама и Идлиб; военные сирийской армии уничтожили «эмира» Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ВКС РФ оказали поддержку с воздуха САА

    Российские военные самолеты уничтожили две авиабазы ​​коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) на севере провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Группа боевиков намеревалась атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в поддержку крупного наступления, которое началось накануне.

    Согласно источникам, две автомобильные бомбы были уничтожены далеко за фронтами «Аль-Каиды» на севере Хамы российскими ВКС. После идентификации автомобилей, начиненных взрывчаткой, российская военная авиация направила на них снаряды, уничтожив оба автомобиля.

    ВКС РФ оказали поддержку с воздуха САА

    ВКС РФ и ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в Хаме и Идлибе

    Десятки экстремистов были уничтожены и ранены в результате нанесенных ВВС Сирии и ВКС РФ авиаударов в центральной и северо-западной части Сирии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сирийские и российские истребители и вертолеты провели вчера более 140 боевых вылетов, нацелившись позиции и инфраструктуру вооруженных группировок в Идлибе и в сельской местности провинции Хама.

    Ожесточенная воздушная кампания началась, когда боевики, возглавляемые коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», начали неожиданное наступление на позиции военнослужащих Башара Асада в северной части провинции Хама.

    Источники сообщают, что, по меньшей мере, 25 экстремистов «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) были нейтрализованы в результате нападения на Тала Бзам.

    ВКС РФ и ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в Хаме и Идлибе

    В Хаме нейтрализовали «эмира» Алеппо

    Боевики «Тахрир аш-Шам» начали широкомасштабное наступление на севере провинции Хама, нацелившись на стратегический город Маан вблизи шоссе «Хама — Идлиб», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Тем не менее, план «Тахрир аш-Шам» не удался, так как террористическая коалиция потеряла десятки комбатантов, атакуя позиции сирийской армии.

    Среди боевиков, ликвидированных на севере Хамы, были несколько высокопоставленных командиров «Аль-Каиды», в том числе так называемый «эмир» Алеппо: Абу Аль-Аббас Анадан.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #алеппо #дамаск #хама #вкс рф #асад #пальмира #дейр эз-зор #ракка #ирия #идлиб #хомс #акербат #акербаткий котел
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21441

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41414

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20129

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8135

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7592
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3076
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2417
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        124
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11447