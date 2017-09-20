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Политика
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Политика
Госдума может узаконить право россиян на доходы от добычи нефти
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    Госдума может узаконить право россиян на доходы от добычи нефти

    20:07  20 Сентября 2017
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    Госдума может узаконить право россиян на доходы от добычи нефти

    Москва, 20 сентября. Законопроект, предлагающий узаконить право россиян на получение доходов из бюджета РФ от добычи и других ископаемых, внесен на рассмотрение Госдумы.

    Авторами документа является группа депутатов от КПФР, по мнению которых, получать долю от продажи нефти должен каждый гражданин РФ, имеющий трудовой стаж не менее девяти месяцев и не получавший пособие по безработице, а также пенсионеры, за плечами которых не менее пяти лет трудового стажа.

    «Размер гарантированного дохода не является фиксированным и зависит от ряда факторов, включая уровень доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых на территории Российской Федерации, количество граждан, имеющих право на получение выплат, и число лет, прошедших с момента принятия закона», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Предполагается, что распределяемая сумма доходов бюджета от добычи ископаемых составит за первый год 20%, а в последующем будет увеличиваться ежегодно на 2%, сообщает «Парламентская газета».

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    Автор: Катерина Михайдили
    #нефть #госдума #доходы
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