Симоньян оценила решение Канады не снимать с вещания RT
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Москва, 20 сентября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян положительно оценила информацию о том, что члены Комиссии Канады по надзору в сфере радио, телевидения и телекоммуникаций не рассматривают вопрос о снятии с вещания телеканала RT.
«Канада, кажется, мужик», — отметила она.
Канада, кажется, мужик. https://t.co/W3ZTXQJ7wa— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 20, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что власти Соединенных Штатов Америки потребовали от ФБР проверить издание Sputnik News на предмет нарушения законодательства страны.