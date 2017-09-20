Симоньян оценила решение Канады не снимать с вещания RT

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Москва, 20 сентября. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян положительно оценила информацию о том, что члены Комиссии Канады по надзору в сфере радио, телевидения и телекоммуникаций не рассматривают вопрос о снятии с вещания телеканала RT.

«Канада, кажется, мужик», — отметила она.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Соединенных Штатов Америки потребовали от ФБР проверить издание Sputnik News на предмет нарушения законодательства страны.