Лавров объяснил, для чего миротворцы ООН могут применять силу

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Нью-Йорк, 20 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, применение силы миротворцами ООН может осуществляться только в рамках мандата, при этом сила может применяться миротворцами только для самообороны и защиты мандата.

«Мы с большой осторожностью относимся к усилению мандатов миротворческих миссий. Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата», — отметил Лавров.

Он также напомнил, что наделение миротворцев ООН дополнительными силовыми полномочиями в Демократической республике Конго и Мали привел к большому количеству неоправданных жертв.