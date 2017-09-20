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Россия и Гренада подписали соглашение о безвизовых поездках
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    Россия и Гренада подписали соглашение о безвизовых поездках

    19:54  20 Сентября 2017
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    Россия и Гренада подписали соглашение о безвизовых поездках

    Нью-Йорк, 20 сентября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Гренады Элвин Нимрод подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках. Об этом было объявлено на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Очень хорошо, что на площадке ООН у нас есть возможность сверить часы по двусторонней и международной повестке», — отметил российский дипломат по итогам встречи с коллегой.

    Напомним, ранее стало известно о том, что вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Самоа.

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    Автор: Алексей Громов
    #лавров #гренада
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