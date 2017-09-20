США ищут юриста для уголовной реформы на Украине

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Вашингтон, 20 сентября. Министерство юстиции США объявило конкурс на должность советника по вопросам проведения уголовной реформы на Украине.

«Цель — помочь украинцам в дальнейшей модернизации системы уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками», — сообщает ведомство.

Предполагается, что советник будет помогать правительству и правоохранительным органам Украины в вопросе противодействия коррупции и отмывания денег, при осуществлении уголовного судопроизводства, а также реформы прокуратуры. При этом сообщается, что утвержденному на этой должности работнику предстоит совершать продолжительные командировки на Украину.