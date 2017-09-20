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Политика
США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
Политика
США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
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    США ищут юриста для уголовной реформы на Украине

    19:24  20 Сентября 2017
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    США ищут юриста для уголовной реформы на Украине

    Вашингтон, 20 сентября. Министерство юстиции США объявило конкурс на должность советника по вопросам проведения уголовной реформы на Украине.

    «Цель — помочь украинцам в дальнейшей модернизации системы уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками», — сообщает ведомство.

    США ищут юриста для уголовной реформы на Украине

    Предполагается, что советник будет помогать правительству и правоохранительным органам Украины в вопросе противодействия коррупции и отмывания денег, при осуществлении уголовного судопроизводства, а также реформы прокуратуры. При этом сообщается, что утвержденному на этой должности работнику предстоит совершать продолжительные командировки на Украину.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #украина #реформа #минюст #советник
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