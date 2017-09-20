ОБСЕ: в Донбассе с начала года погибли 68 мирных жителей, 315 ранены

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Минск, 20 сентября. С начала 2017 года в результате обстрелов в Донбассе погибли 68 мирных жителей, 315 получили ранения. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«В нынешнем году по состоянию на 17 сентября, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пострадавшими считаются 383 человека, из них 68 убиты, 315 ранены», — сказал он.

Сайдик также добавил, что контактная группа приложит максимум усилий, чтобы избежать возобновления активных боевых действий в Донбассе, как это было в конце 2016 и 2017 годов.