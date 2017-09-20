Макрон надеется провести встречу в «нормандском формате» после выборов в Германии

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Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении организовать встречу в «нормандском формате» после выборов в Германии. Об этом Макрон заявил на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Макрон пояснил, что накануне у него состоялась встреча с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили режим прекращения огня в Донбассе, а также выразили готовность продолжить работу по деэскалации конфликта в формате минских соглашений.

«После выборов в Германии мы запросим проведение новой встречи в нормандском формате», - заявил Макрон.

Он также добавил, что в ближайшее время проведет переговоры на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.