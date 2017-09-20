Генпрокурор Украины признал невозможность экстрадиции Саакашвили в Грузию

В Избранное

Киев, 20 сентября. Украинская сторона не может экстрадировать бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Грузию. Об этом заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он указал на то, что Саакашвили написал заявление о предоставлении охраны (как лицу без гражданства).

«Нынешний его статус и оформленные им документы не предусматривают возможности экстрадиции в Грузию», — подчеркнул Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее стало известно о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует закрепиться в Черкасской области.