Новости Украины: Порошенко требует ввода миротворцев в Донбасс, СНБО готовит новый иск к России

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Украина, 20 сентября. Петр Порошенко заявил о необходимости немедленного ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. Киев готовит единый иск к России за Крым и Донбасс. РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. ВСУ лишились главного психиатра.

Порошенко запрашивает миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко выступил с призывом к Совету безопасности ООН направить миротворческую миссию ООН в Донбасс в кратчайшие сроки.

«Повторяю свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать. Мы готовы конструктивно принять участие в этом процессе», — отметил лидер Украины во время заседания 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

При этом Порошенко заявляет, что первым шагом на пути становления этого процесса должно стать направление в регион технической миссии ООН. Исходя из выводов комиссии, должны быть выработаны параметры политического и прочего присутствия организации в Донбассе.

При этом президент Украины повторил позицию Киеву о том, что миссия ООН должна прежде всего быть размещена на границе Украины с РФ. Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украина готовит иск к России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовит единый иск к Российской Федерации из-за ситуации с Крымом и Донбассом, заявила представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

«При СНБО, скорее всего, создадут группу юристов и дипломатов. Они консолидируют все материалы, которые есть в министерстве экономики, министерстве юстиции, министерстве по реинтеграции Донбасса», — подчеркнула она.

При этом Луценко заявила, что предметом иска будут вопросы принадлежности собственности на территории полуострова, шельфа Черного моря и Донбасса. Кроме того, стало также известно, что «Нафтогаз Украины» подал в суд Гааги иск к РФ с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов за убытки, причиненные якобы «незаконным захватом активов группы в Крыму».

Напомним, в июле глава СБУ Василий Грицак отмечал, что Киев передал в Международный суд ООН в Гааге документы, якобы подтверждающие участие Москвы в конфликте на юго-востоке Украины.

Путь в обход «Незалежной»

Российские железные дороги в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

«Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады», — сказано в пресс-релизе российской компании.

Ранее сообщалось, что сотрудники РЖД завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины — Журавка — Миллерово. Они приступили к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу года.