Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Путин поручил обеспечить трансляцию с избирательных участков на выборах президента РФ
Украина
Новости Украины: Порошенко требует ввода миротворцев в Донбасс, СНБО готовит новый иск к России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новости Украины: Порошенко требует ввода миротворцев в Донбасс, СНБО готовит новый иск к России

    20:28  20 Сентября 2017
    85

    РЖД

    Украина, 20 сентября. Петр Порошенко заявил о необходимости немедленного ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. Киев готовит единый иск к России за Крым и Донбасс. РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. ВСУ лишились главного психиатра.

    Порошенко запрашивает миротворцев

    Президент Украины Петр Порошенко выступил с призывом к Совету безопасности ООН направить миротворческую миссию ООН в Донбасс в кратчайшие сроки.

    «Повторяю свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать. Мы готовы конструктивно принять участие в этом процессе», — отметил лидер Украины во время заседания 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    При этом Порошенко заявляет, что первым шагом на пути становления этого процесса должно стать направление в регион технической миссии ООН. Исходя из выводов комиссии, должны быть выработаны параметры политического и прочего присутствия организации в Донбассе.

    Миротворцы ООН в Донбассе

    При этом президент Украины повторил позицию Киеву о том, что миссия ООН должна прежде всего быть размещена на границе Украины с РФ. Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Украина готовит иск к России

    Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовит единый иск к Российской Федерации из-за ситуации с Крымом и Донбассом, заявила представитель Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

    «При СНБО, скорее всего, создадут группу юристов и дипломатов. Они консолидируют все материалы, которые есть в министерстве экономики, министерстве юстиции, министерстве по реинтеграции Донбасса», — подчеркнула она.

    Ирина Луценко

    При этом Луценко заявила, что предметом иска будут вопросы принадлежности собственности на территории полуострова, шельфа Черного моря и Донбасса. Кроме того, стало также известно, что «Нафтогаз Украины» подал в суд Гааги иск к РФ с требованием выплатить около пяти миллиардов долларов за убытки, причиненные якобы «незаконным захватом активов группы в Крыму».

    Напомним, в июле глава СБУ Василий Грицак отмечал, что Киев передал в Международный суд ООН в Гааге документы, якобы подтверждающие участие Москвы в конфликте на юго-востоке Украины.

    Путь в обход «Незалежной»

    Российские железные дороги в рамках тестовой эксплуатации запустили регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

    «Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады», — сказано в пресс-релизе российской компании.

    РЖД

    Ранее сообщалось, что сотрудники РЖД завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины — Журавка — Миллерово. Они приступили к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали. Открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу года.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #россия #всу #киев #донбасс #украина #лнр #москва #крым #полторак #ржд #обход #психиатр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21439

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41412

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20129

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8135

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7592
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3074
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2416
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        123
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11436