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Политика
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Политика
Порошенко торопит ООН с введением миротворцев в Донбасс
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    Порошенко торопит ООН с введением миротворцев в Донбасс

    19:08  20 Сентября 2017
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    Порошенко торопит ООН с введением миротворцев в Донбасс

    Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед членами Совбеза ООН, призвал ввести миротворцев на территорию Донбасса в кратчайшие сроки.

    «Повторяю свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать», — отметил он.

    Порошенко торопит ООН с введением миротворцев в Донбасс

    По словам главы государства, первым шагом в данном направлении должна стать отправка в регион технической миссии для оценки ситуации. При этом Порошенко настаивает на том, чтобы миротворцы были размещены вдоль границ с Россией.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #донбасс #украина #оон #порошенко #миротворцы
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