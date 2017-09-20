Порошенко торопит ООН с введением миротворцев в Донбасс

В Избранное

Нью-Йорк, 20 сентября. Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед членами Совбеза ООН, призвал ввести миротворцев на территорию Донбасса в кратчайшие сроки.

«Повторяю свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать», — отметил он.

По словам главы государства, первым шагом в данном направлении должна стать отправка в регион технической миссии для оценки ситуации. При этом Порошенко настаивает на том, чтобы миротворцы были размещены вдоль границ с Россией.