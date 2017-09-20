Спрос рождает предложение: эксперт оценил перспективы подорожания жилья в РФ

В Избранное

Глава Минстроя РФ Михаил Мень предупредил, что в России может начаться рост цен на жилую недвижимость, такое мнение он озвучил на на VI Российском инвестиционно-строительном форуме. Возможное в перспективе увеличение цен министр связывает с ростом количества выданных ипотечных займов — по состоянию на 1 августа, в РФ выдано 507 866 жилищных кредитов, а также с замедлением темпов ввода жилья. По словам Михаила Меня, в течение трех предыдущих лет ежегодно сдавалось более 80 миллионов квадратных метров жилья, а в 2017 — порядка 74-76 миллионов квадратов.

«Это серьезная тенденция, которая может привести к росту стоимости квадратного метра», — подытожил министр.

Вице-президент Гильдии риэлторов России, сопредседатель совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Николай Апрелев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что ипотечные ставки в кредитных учреждениях действительно снижаются.

«Надо понимать, насколько снижение ставок по жилищным кредитам повышает доступность жилья. Доступность – это один из критериев востребованности ипотеки, и второй критерий — это уверенность наших граждан в завтрашнем дне. Люди ведут себя осторожно. Хотя мы видим, что спрос на ипотеку увеличивается. Доля сделок, совершенных с привлечением жилищных кредитов, на рынке растет», — рассказывает Апрелев.

Эксперт отметил, что общее количество сделок остается на прежнем уровне, а рост этого показателя, а именно его следствием обычно становится увеличение стоимости квадратного метра.

«Пока роста объема сделок мы не наблюдаем», — говорит Апрелев.

Вице-президент Гильдии риэлторов России сообщил ФАН, что у него нет ощущения того, что количество вводимого жилья сокращается. Наоборот, на выгодных, ликвидных территориях застройщики продолжают активную строительную деятельность.

«Более того, запас нереализованных площадей – это ключевой фактор при оценке возможного роста цен. Предпосылок к тому, что те 3 миллиона квадратных метров жилья в Москве, которые построены и не проданы, вдруг разойдутся, пока нет. На сегодняшний день сигналов о том, что стоимость жилья пойдет в рост, я не вижу», — объясняет Николай Апрелев.

У граждан есть определенный интерес к тем микрорайонам, где в ближайшее время планируется масштабное развитие элементов транспортной инфраструктуры. В столице, например, это район Новой Москвы, где скоро построят метро. В таких районах высокий спрос, а цены практически приблизились к московским.

«Вместе с этим есть и объекты, которые застройщики рекламируют очень агрессивно – например, предлагают в подарок машиноместо. Я думаю, если бы со спросом не было проблем, строительные компании не стали бы предпринимать столь серьезные маркетинговые шаги», — резюмирует специалист.

Николай Апрелев говорит, что пока не видит предпосылок к тому, что количество предложения на рынке жилой недвижимости вдруг резко начнет сокращаться. Поэтому россияне, которые планируют в ближайшее время приобретать жилье, пока могут не торопиться с этим решением.