Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
Экономика
Спрос рождает предложение: эксперт оценил перспективы подорожания жилья в РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спрос рождает предложение: эксперт оценил перспективы подорожания жилья в РФ

    19:08  20 Сентября 2017
    42

    Спрос рождает предложение: эксперт оценил перспективы подорожания жилья в РФ

    Глава Минстроя РФ Михаил Мень предупредил, что в России может начаться рост цен на жилую недвижимость, такое мнение он озвучил на на VI Российском инвестиционно-строительном форуме. Возможное в перспективе увеличение цен министр связывает с ростом количества выданных ипотечных займов — по состоянию на 1 августа, в РФ выдано  507 866 жилищных кредитов, а также с замедлением темпов ввода жилья. По словам Михаила Меня, в течение трех предыдущих лет ежегодно сдавалось более 80 миллионов квадратных метров жилья, а в 2017 — порядка 74-76 миллионов квадратов.

    «Это серьезная тенденция, которая может привести к росту стоимости квадратного метра», — подытожил министр.

    Вице-президент Гильдии риэлторов России, сопредседатель совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Николай Апрелев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что ипотечные ставки в кредитных учреждениях действительно снижаются.

    «Надо понимать, насколько снижение ставок по жилищным кредитам повышает доступность жилья. Доступность – это один из критериев востребованности ипотеки, и второй критерий — это уверенность наших граждан в завтрашнем дне.  Люди ведут себя осторожно. Хотя мы видим, что спрос на ипотеку увеличивается. Доля сделок, совершенных с привлечением жилищных кредитов, на рынке растет», — рассказывает Апрелев.

    Спрос рождает предложение: эксперт оценил перспективы подорожания жилья в РФ

    Эксперт отметил, что общее количество сделок остается на прежнем уровне, а рост этого показателя, а именно его следствием обычно становится увеличение стоимости квадратного метра.

    «Пока роста объема сделок мы не наблюдаем», — говорит Апрелев.

    Вице-президент Гильдии риэлторов России сообщил ФАН, что у него нет ощущения того, что количество вводимого жилья сокращается. Наоборот, на выгодных, ликвидных территориях застройщики продолжают активную строительную деятельность.

    «Более того, запас нереализованных  площадей – это ключевой фактор при оценке возможного роста цен. Предпосылок к тому, что те 3 миллиона квадратных метров жилья в Москве, которые построены и не проданы, вдруг разойдутся, пока нет. На сегодняшний день сигналов о том, что стоимость жилья пойдет в рост, я не вижу», — объясняет Николай Апрелев.

    Спрос рождает предложение: эксперт оценил перспективы подорожания жилья в РФ

    У граждан есть определенный интерес к тем микрорайонам, где в ближайшее время планируется масштабное развитие элементов транспортной инфраструктуры. В столице, например, это район Новой Москвы, где скоро построят метро. В таких районах высокий спрос, а цены практически приблизились к московским.

    «Вместе с этим есть и объекты, которые застройщики рекламируют очень агрессивно – например, предлагают в подарок машиноместо. Я думаю, если бы со спросом не было проблем, строительные компании не стали бы предпринимать столь серьезные маркетинговые шаги», — резюмирует специалист.

    Николай Апрелев говорит, что пока не видит предпосылок к тому, что количество предложения на рынке жилой недвижимости вдруг резко начнет сокращаться. Поэтому россияне, которые планируют в ближайшее время приобретать жилье, пока могут не торопиться с этим решением. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #ипотека #жилье #недвижимость
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21414

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41395

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20094

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8131

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7562
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2741
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2393
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        111
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10901