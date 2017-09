С днем ​​рождения, ЦРУ: самые ужасные деяния американской спецслужбы за последние 70 лет

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Happy Birthday CIA: 7 Truly Terrible Things The Agency Has Done In 70 Years («С днем ​​рождения ЦРУ: несколько ужасных деяний за последние 70 лет»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом ZeroHedge (первоисточник theantimedia.org).

Президент Дональд Трамп в Twitter поздравил в понедельник с днем рождения ВВС и ЦРУ, которые стали официальными организациями 70 лет назад — 18 сентября 1947 года.

За семьдесят лет ЦРУ совершило большое количество преступлений, государственных переворотов и насилия. Вот несколько самых страшных программ из тех, что известны общественности:

Свержение правительств по всему миру

ЦРУ наиболее известно своим первым организованным переворотом — «Операцией Аякс» в 1953 году, когда оно сместило демократически избранного лидера Ирана Мохаммеда Моссадыка, установив самодержавного шаха, который поддерживал западные нефтяные интересы. Эта операция в конечном итоге привела к революции 1979 года и последующему кризису.

Но ЦРУ участвовало и в свержении ряда других демократически избранных правительств: от Гватемалы (1954 год) и Конго (1960 год) до Доминиканской Республики (1961 год), Южного Вьетнама (1963 год), Бразилии (1964 год) и Чили (1973). Целью ЦРУ было поставить у власти лидеров, которые будут обеспечивать американские интересы, и это еще неполный список стран, где ЦРУ тайно пыталось манипулировать правительствами суверенных государств.

Операция «Скрепка»

Один из наиболее странных планов — нанять нацистских ученых для работы в ЦРУ и других правительственных ведомствах в Соединенных Штатах и за их пределами, чтобы получить преимущество над Советским Союзом.

Целью операции «Скрепка» было найти и сохранить немецкое оружие, в том числе биологическое и химическое, но американские сотрудники научной разведки быстро поняли, что одного оружия недостаточно. Они решили, что необходимо привезти самих нацистских ученых в США.

План долго держался в секрете, но всплыл на поверхность, когда вышла книга Энни Якобсен «Операция «Скрепка»: секретный научно-исследовательский проект, который привел нацистов в Америку». ЦРУ подтвердило также, что «бывший глава нацистских разведывательных операций против Советов генерал Рейнхард Гелен был нанят армией США, а затем и ЦРУ, чтобы управлять 600 бывших нацистских агентов в советской зоне оккупированной Германии».

Проникновение в СМИ

На протяжении многих лет ЦРУ успешно наращивало свое влияние в СМИ, в том числе в кино и на телевидении. Как пояснил журналист, лауреат Пулитцеровской премии, Тим Вайнер, директор ЦРУ Аллен Даллес имел прочные связи с газетами: «Даллес поддерживал тесные контакты с людьми из New York Times, Washington Post и ведущими еженедельными журналами страны. Он мог просто позвонить и внести правки в сенсационный сюжет, задавить неугодного иностранного корреспондента или воспользоваться услугами таких людей, как глава берлинского отделения журнала Time и сотрудника NewsWeek в Токио».

Даллес создал коммуникационную машину пропаганды, в которую вошли более пятидесяти новостных организаций, десяток издательств и личные связи с влиятельными людьми. В 1977 году журналист Карл Бернштейн написал о том, как более 400 американских журналистов в последние двадцать пять лет тайно выполняли задания Центрального разведывательного управления, создавая его позитивный имидж.

Исследователи Том Секкер и Мэтью Алфорд, чья работа была опубликована в American Journal of Economics and Sociology, выяснили, что ЦРУ — наряду с военными — оказало влияние на более чем 1800 фильмов и телешоу, многие из которых не имеют никакого отношения к ЦРУ или военным темам.

Медикаментозный контроль разума

В 1950-х годах ЦРУ начало экспериментировать с психотропными веществами, чтобы определить, могут ли они использоваться для извлечения информации.

Журнал Smithsonian Magazine пишет об «МК-Ультра»: «Проект, который длился более десятилетия, был изначально задуман для того, чтобы правительство Соединенных Штатов не отставало от предполагаемых советских успехов в технологии контроля над разумом. Проект все расширялся, и в итоге, среди прочего, вылился в незаконное тестирование наркотиков на тысячах американцев».

Согласно официальным показаниям директора ЦРУ Стэнсфилда Тернера в 1977 году, целью проекта было изучение возможности «использования биологических и химических материалов для изменения поведения человека». Проект осуществлялся в строжайшей секретности из-за этических и юридических сложностей, а также возможной негативной общественной реакции.

Вайнер добавил, что старшие сотрудники ЦРУ уничтожили «почти все записи» программы, но оставшиеся фрагментарные свидетельства позволяют предположить, что использование секретных тюрем для принудительного допроса подозреваемых, находящихся под влиянием наркотиков, продолжалось на протяжении всех 50-х годов.

Жестокие пытки

Совсем недавно стало известно, что ЦРУ спонсирует оскорбительную террористическую практику против подозреваемых в терроризме, находящихся в тюрьмах. В обширном докладе Сената США 2014 года зафиксированы случаи, когда агенты совершали сексуальные надругательства, заставляли задержанных стоять на сломанных ногах, пытали водой до судорог и многое другое. Такая тактика пыток привела к тому, что Международный уголовный суд предположил, что ЦРУ вместе с вооруженными силами США могут быть виновными в военных преступлениях за их надругательства.

Вооружение радикалов

ЦРУ имеет давнюю привычку вооружать радикальные экстремистские группировки, которые считают США своим врагом. В 1979 году ЦРУ направило поддержку афганским повстанцам в своем стремлении победить советскую оккупацию ближневосточной страны. Эти фракции также оказались наиболее убежденными исламистами. Никто не мог подумать, что «святые воины» могут направить свой бой против Соединенных Штатов.

Хотя некоторые предполагают, что ЦРУ непосредственно поставляло оружие Усаме бен Ладену, это еще не полностью доказано. Однако ясно, что западные СМИ почитали его как ценного борца против Советского Союза, что он прибыл в Афганистан в 1980 году и что «Аль-Каида» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) была образована лицами, которые получали поддержку от программы ЦРУ. Стэндфордский университет отметил, что Усама бен Ладен и известный палестинский священнослужитель Абдулла Аззам создали «Аль-Каиду»* из бойцов, финансовых ресурсов и инфраструктуры, оставшихся после войны против Советов.

По-видимому, не сумев извлечь урок, ЦРУ проводит почти такую ​​же политику в Сирии несколько десятилетий спустя, поставляя оружие тем, кого они называли «умеренной оппозицией» против правительства Башара Асада. Эти группы в конечном итоге оказались в союзе с группами «Аль-Каиды».

* Организация запрещена на территории РФ.