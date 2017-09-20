Прокуратура Украины обжалует решение суда по делу о беспорядках в Одессе

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Киев, 20 сентября. Прокуратура Украины планирует уже на следующей неделе обжаловать решение Ильичевского городского суда Одесской области, который оправдал фигурантов дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом заявил в среду украинский генпрокурор Юрий Луценко.

«Мы надеемся, что апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу, она будет представлена на следующей неделе», — отметил политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Киевский районный суд Одессы арестовал на два месяца Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, которые проходили по так называемому «делу 2 мая».