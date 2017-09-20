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Москва, 20 сентября. Трое российских военнослужащих Сил специальных операций (ССО) получили ранения при деблокировании сирийских войск, окруженных боевиками в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Серей Рудской.

По его словам, в ходе операции действия отряда ССО поддерживались парой штурмовиков Су-25, которые наносили удары по живой силе и бронеобъектам боевиков.

«В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения три военнослужащих ССО», — сказал Рудской.

Он также добавил, что атака боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» инициирована спецслужбами США, чтобы остановить продвижение правительственных сил Сирии к востоку от Дейр эз-Зора.