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Новости Сирии
Трое российских военнослужащих ранены при прорыве окружения в «Идлибе» — Генштаб ВС РФ
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    Трое российских военнослужащих ранены при прорыве окружения в «Идлибе» — Генштаб ВС РФ

    18:42  20 Сентября 2017  /обновлено: 19:05  20 Сентября 2017
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    Трое российских военнослужащих ранены при прорыве окружения в «Идлибе» — Генштаб ВС РФ

    Москва, 20 сентября. Трое российских военнослужащих Сил специальных операций (ССО) получили ранения при деблокировании сирийских войск, окруженных боевиками в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Серей Рудской.

    По его словам, в ходе операции действия отряда ССО поддерживались парой штурмовиков Су-25, которые наносили удары по живой силе и бронеобъектам боевиков.

    «В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения три военнослужащих ССО», — сказал Рудской.

    Он также добавил, что атака боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» инициирована спецслужбами США, чтобы остановить продвижение правительственных сил Сирии к востоку от Дейр эз-Зора.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #минобороны рф #дейр эз-зор
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