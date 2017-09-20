Сирия: российские войска создали группу деблокирования в «Идлибе»

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Москва, 20 сентября. Российские войска в Сирии создали группу деблокирования для спасения подразделений, окруженных наступающими в «Идлибе» боевиками. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«В данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным была сформирована группа деблокирования», — сообщил он.

По данным Генштаба, в группу деблокирования вошли подразделения сил специальных операций и военной полиции.

Ранее Рудской сообщил о том, что ВКС РФ ликвидировали за сутки около 850 террористов и поразили 187 объектов боевиков в сирийском Дейр эз-Зоре.