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Новости Сирии
Сирия: российские войска создали группу деблокирования в «Идлибе»
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    Сирия: российские войска создали группу деблокирования в «Идлибе»

    18:43  20 Сентября 2017  /обновлено: 19:00  20 Сентября 2017
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    Сирия: российские войска создали группу деблокирования в «Идлибе»

    Москва, 20 сентября. Российские войска в Сирии создали группу деблокирования для спасения подразделений, окруженных наступающими в «Идлибе» боевиками. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    «В данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным была сформирована группа деблокирования», — сообщил он.

    По данным Генштаба, в группу деблокирования вошли подразделения сил специальных операций и военной полиции. 

    Ранее Рудской сообщил о том, что ВКС РФ ликвидировали за сутки около 850 террористов и поразили 187 объектов боевиков в сирийском Дейр эз-Зоре. 

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    Автор: Борис Любимов
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