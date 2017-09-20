Эксперт прокомментировал слова Захаровой о Фримене: Он всего лишь Петрушка, которому платят

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозапись с участием актера Моргана Фримена, в котором он призвал президента США Дональда Трампа защитить американскую демократию от России. На своей странице в Facebook Захарова отметила, что «Фримена подставили так же, как в свое время подставили госсекретаря США Колина Пауэлла».

Политолог, публицист и американист Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что речь Фримена и пробирку Пауэлла было бы не совсем корректно сравнивать.

«Колин Пауэлл — это бывший госсекретарь, который играл в непрозрачную игру. Не думаю, что его в чем-то использовали. А Морген Фримен — всего лишь наемный лицедей, которому платят деньги, и он читает любой текст, который предложат и за который заплатят», — комментирует для ФАН Леонид Крутаков.

Тем не менее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает иначе.

«Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства, — пишет Захарова в своем Facebook. — А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки».

Она также напомнила, что еще во времена президентства Барака Обамы была санкционирована прослушка телефона на тот момент главы предвыборного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта, которая велась и после выборов.

«Понимаете, при чем тут Россия? <...> Без внешнего фактора все банально превратилось бы в новый Уотергейт, а с наличием «зарубежного вмешательства» история развивается в русле национальной безопасности. Финал будет ярким. Предвкушаю», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ситуация с Фрименом, считает собеседник ФАН Леонид Крутаков, — это использование раскрученного в американском обществе некоего культурного бренда.