Сирия: ВКС РФ уничтожили за сутки около 850 террористов в Дейр эз-Зоре

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Москва, 20 сентября. ВКС РФ ликвидировали за сутки около 850 террористов и поразили 187 объектов боевиков в сирийском Дейр эз-Зоре. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, за сутки авиаударами российской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение 187 объектам. «Уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения», — сказал представитель Генштаба.

Добавим. ранее при воздушной поддержке ВКС РФ в Сирии от террористов были освобождены пять населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор