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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ уничтожили за сутки около 850 террористов в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили за сутки около 850 террористов в Дейр эз-Зоре

    18:38  20 Сентября 2017  /обновлено: 18:57  20 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ уничтожили за сутки около 850 террористов в Дейр эз-Зоре

    Москва, 20 сентября. ВКС РФ ликвидировали за сутки около 850 террористов и поразили 187 объектов боевиков в сирийском Дейр эз-Зоре. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    По его словам, за сутки авиаударами российской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение 187 объектам. «Уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей 38 складов вооружения», — сказал представитель Генштаба.

    Добавим. ранее при воздушной поддержке ВКС РФ в Сирии от террористов были освобождены пять населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор

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    Автор: Борис Любимов
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