Целью атаки боевиков в Идлибе была российская военная полиция — Генштаб ВС РФ

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Дамаск, 20 сентября. Целью наступления боевиков «Джебхат ан-Нусры» в зоне деэскалации «Идлиб» было подразделение российской военной полиции. Об этом в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Серей Рудской.

«Одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля деэскалации», — отметил он.

По словам Рудского, бандиты заблокировали взвод военной полиции численностью 29 человек, которому пришлось на протяжении нескольких часов отражать атаки превосходящих сил противника вместе с бойцами местного племени Муали, присоединившихся к договору о прекращении боевых действий. Напомним, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.