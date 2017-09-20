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Целью атаки боевиков в Идлибе была российская военная полиция — Генштаб ВС РФ
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    Целью атаки боевиков в Идлибе была российская военная полиция — Генштаб ВС РФ

    18:40  20 Сентября 2017  /обновлено: 18:46  20 Сентября 2017
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    Целью атаки боевиков в Идлибе была российская военная полиция — Генштаб ВС РФ

    Дамаск, 20 сентября. Целью наступления боевиков «Джебхат ан-Нусры» в зоне деэскалации «Идлиб» было подразделение российской военной полиции. Об этом в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Серей Рудской.

     «Одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля деэскалации», — отметил он.

    По словам Рудского, бандиты заблокировали взвод военной полиции численностью 29 человек, которому пришлось на протяжении нескольких часов отражать атаки превосходящих сил противника вместе с бойцами местного племени Муали, присоединившихся к договору о прекращении боевых действий. Напомним, что террористическая группировка  «Джебхат ан-Нусра»* запрещена в России.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #боевики #идлиб #джебхат-ан-нусра #военная полиция #генштаб рф
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