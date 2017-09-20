Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
Новости Сирии
Генштаб ВС РФ: Атака боевиков в провинции Идлиб инициирована спецслужбами США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генштаб ВС РФ: Атака боевиков в провинции Идлиб инициирована спецслужбами США

    18:36  20 Сентября 2017  /обновлено: 18:54  20 Сентября 2017
    574

    Генштаб ВС РФ: Атака боевиков в провинции Идлиб инициирована спецслужбами США

    Москва, 20 сентября. Атака боевиков в зоне деэскалации в провинции Идлиб инициирована спецслужбами США, чтобы остановить продвижение правительственных сил Сирии к востоку от Дейр эз-Зора. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Серей Рудской.

    По его словам, боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан- Нусра» развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных сил Сирии в зоне деэскалации «Идлиб», которая была создана по итогам шестого раунда переговоров в Астане.

    «По имеющимся данным, наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора», — пояснил Рудской.

    Ранее стало известно, что ВКС РФ и авиация Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусра»* на юге Идлиба и на севере Хамы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #минобороны рф #боевики #идлиб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21417

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41395

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20097

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8131

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7562
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        2745
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2394
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        112
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        10919