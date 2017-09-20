Генштаб ВС РФ: Атака боевиков в провинции Идлиб инициирована спецслужбами США

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Москва, 20 сентября. Атака боевиков в зоне деэскалации в провинции Идлиб инициирована спецслужбами США, чтобы остановить продвижение правительственных сил Сирии к востоку от Дейр эз-Зора. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Серей Рудской.

По его словам, боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан- Нусра» развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных сил Сирии в зоне деэскалации «Идлиб», которая была создана по итогам шестого раунда переговоров в Астане.

«По имеющимся данным, наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора», — пояснил Рудской.

Ранее стало известно, что ВКС РФ и авиация Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусра»* на юге Идлиба и на севере Хамы.

* Организация запрещена на территории РФ.