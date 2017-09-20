Госдума приняла в первом чтении закон о tax free в России

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Москва, 20 сентября. Депутаты Госдумы в среду приняли в первом чтении внесенный правительством законопроект о введении в России системы tax free.

Документ позволит жителям стран, которые не входят в Евросоюз, возвращать НДС, вложенный в стоимость товаров, купленных в России. Бюджетный комитет рекомендовал депутатам уточнить, где именно и как иностранцы должны получать компенсацию, а Счетная палата отметила отсутствие в документе установленного размера процента комиссии за выплату компенсации НДС.