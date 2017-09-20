Террористы вклинились в оборону войск Сирии в зоне деэскалации «Идлиб»

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Москва, 20 сентября. «Джебхат ан-Нусра»* (организация запрещена в РФ) развернула масштабное наступление на позиции сирийский войск в зоне деэскалации «Идлиб». За день террористы вклинились в оборону армии Сирии в «Идлибе» на глубину до 12 км. На фронте — до 20 км, сообщили в Генштабе ВС РФ.

«За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров», — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее в СМИ сообщалось, что боевики оппозиционных формирований, базирующиеся в провинции Идлиб, получили крупную партию вооружений. Колонна с подкреплением была замечена на пути из соседней Хамы.

* Организация запрещена на территории РФ.