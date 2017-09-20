Сирия: корреспондент ФАН вместе с гумконвоем прибыл в разблокированный Дейр эз-Зор

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В разблокированные районы Дейр эз-Зора прибыл гуманитарный конвой, состоящий из 15 фур. В состав груза, который затем был распределен между местными жителями, вошли в основном продукты питания и медикаменты. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который сопровождал колонну с гумпомощью.

Обеспечение мирного населения продуктами, лекарствами и другими предметами первой необходимости стало возможным после того, как ВКС РФ и военнослужащие правительственной Сирийской арабской армии (САА) сняли блокаду с северо-западной части Дейр эз-Зора, почти четыре года находившуюся в кольце блокады террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ). Кроме того, операции по прорыву обороны боевиков предшествовал мощный удар российских сил, нанесенный ракетами «Калибр» по объектам ИГ* в окрестностях стратегического города.

В настоящий момент правительственные силы Сирии продолжают переправу на северный берег Евфрата к востоку от деблокированного аэродрома «Дейр эз-Зор. ВКС РФ обеспечивают безопасную высадку подразделений САА. Напомним, на левом берегу реки также действуют курдские бойцы Сирийской демократической армии (SDF) и силы Соединенных Штатов, движущиеся к столице провинции с северо-восточного направления.

* Организация запрещена на территории РФ.