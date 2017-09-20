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Новости Сирии
Сирия: корреспондент ФАН вместе с гумконвоем прибыл в разблокированный Дейр эз-Зор
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    Сирия: корреспондент ФАН вместе с гумконвоем прибыл в разблокированный Дейр эз-Зор

    18:52  20 Сентября 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН вместе с гумконвоем прибыл в Дейр эз-Зор

    В разблокированные районы Дейр эз-Зора прибыл гуманитарный конвой, состоящий из 15 фур. В состав груза, который затем был распределен между местными жителями, вошли в основном продукты питания и медикаменты. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который сопровождал колонну с гумпомощью.

    Обеспечение мирного населения продуктами, лекарствами и другими предметами первой необходимости стало возможным после того, как ВКС РФ и военнослужащие правительственной Сирийской арабской армии (САА) сняли блокаду с северо-западной части Дейр эз-Зора, почти четыре года находившуюся в кольце блокады террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ). Кроме того, операции по прорыву обороны боевиков предшествовал мощный удар российских сил, нанесенный ракетами «Калибр» по объектам ИГ* в окрестностях стратегического города.

    В настоящий момент правительственные силы Сирии продолжают переправу на северный берег Евфрата к востоку от деблокированного аэродрома «Дейр эз-Зор. ВКС РФ обеспечивают безопасную высадку подразделений САА. Напомним, на левом берегу реки также действуют курдские бойцы Сирийской демократической армии (SDF) и силы Соединенных Штатов, движущиеся к столице провинции с северо-восточного направления.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Аоус Сулайман
    #сша #сирия #гумпомощь #иг #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор
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