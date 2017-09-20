Новости Новороссии: Киев затягивает обмен пленными, в ВСУ набирают уголовников

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Новороссия, 20 сентября. Попытки Киева делить военнопленных в Донбассе на категории затягивают процесс их обмена. ВСУ начали пополнять ряды военнослужащих уголовниками. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Киев затягивает с передачей пленных

Власти Киева, в попытке поделить пленных в Донбассе на категории, затягивают процесс их обмена, сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина.

Напомним, представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук ранее отмечал, что украинские власти предложили расширить список по обмену военнопленными в Донбассе по формуле «88 на 313», вместо предложенного ранее варианта «87 на 309».

«Подгруппа по гуманитарным вопросам продолжает работу над подготовкой обмена пленными по формуле «всех на всех». К сожалению, украинская сторона не изменяет своей позиции разделения списков заключенных на категории подлежащих и не подлежащих, по мнению Украины, к обмену, чем в значительной мере затягивает переговорный процесс», — отметила Талакина.

ВСУ набирают в солдаты уголовников

Военное командование Украины приняло решение пополнять личный состав в зоне проведения военной операции в Донбассе солдатами и офицерами, совершившими уголовные преступления. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Командованием ВСУ применяется новая схема для увеличения численности личного состава в зоне «АТО» (так в Киеве называют военную операцию против жителей Новороссии — прим. ред.). Новым источником пополнения стали солдаты и офицеры ВС Украины, совершившие проступки, за которые им грозит уголовная ответственность», — подчеркнул представитель народной республики.

При этом Басурин отметил, что по создаваемой схеме в Донбасс уже направился отряд «добровольцев», среди которых есть ефрейтор Владимир Байда. Ранее его задерживали за хищение боеприпасов из одной из воинских частей в Днепропетровской области.

СБУ оплачивает работу диверсантов

Замеченные в совершении терактов на территории ЛНР лица, получали от украинских спецслужб в среднем по 250 тысяч гривен или около 550 тысяч рублей, сообщил заместитель начальника следственного управления следственного отдела генеральной прокуратуры ЛНР, старший советник юстиции Александр Александров.

«Диверсии совершались по заданию спецслужб Украины, и это у нас уже достоверно установлено. Преступникам платили за это немалые деньги. К примеру, за одну диверсию преступникам могли заплатить 250 тысяч гривен», — подчеркивает Александров.

Отмечается, что во время совместных мероприятий с МГБ и МВД народной республики было выявлено и задокументировано более 25 эпизодов преступной деятельности диверсионных групп.