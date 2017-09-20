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Новороссия
Новости Новороссии: Киев затягивает обмен пленными, в ВСУ набирают уголовников
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    Новости Новороссии: Киев затягивает обмен пленными, в ВСУ набирают уголовников

    18:34  20 Сентября 2017
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    Военнопленные в Донбассе

    Новороссия, 20 сентября. Попытки Киева делить военнопленных в Донбассе на категории затягивают процесс их обмена. ВСУ начали пополнять ряды военнослужащих уголовниками. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    Киев затягивает с передачей пленных

    Власти Киева, в попытке поделить пленных в Донбассе на категории, затягивают процесс их обмена, сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина.

    Напомним, представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук ранее отмечал, что украинские власти предложили расширить список по обмену военнопленными в Донбассе по формуле «88 на 313», вместо предложенного ранее варианта «87 на 309».

    Виктор Медведчук

    «Подгруппа по гуманитарным вопросам продолжает работу над подготовкой обмена пленными по формуле «всех на всех». К сожалению, украинская сторона не изменяет своей позиции разделения списков заключенных на категории подлежащих и не подлежащих, по мнению Украины, к обмену, чем в значительной мере затягивает переговорный процесс», — отметила Талакина.

    ВСУ набирают в солдаты уголовников

    Военное командование Украины приняло решение пополнять личный состав в зоне проведения военной операции в Донбассе солдатами и офицерами, совершившими уголовные преступления. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    «Командованием ВСУ применяется новая схема для увеличения численности личного состава в зоне «АТО» (так в Киеве называют военную операцию против жителей Новороссии — прим. ред.). Новым источником пополнения стали солдаты и офицеры ВС Украины, совершившие проступки, за которые им грозит уголовная ответственность», — подчеркнул представитель народной республики.

    В ВСУ набирают уголовников

    При этом Басурин отметил, что по создаваемой схеме в Донбасс уже направился отряд «добровольцев», среди которых есть ефрейтор Владимир Байда. Ранее его задерживали за хищение боеприпасов из одной из воинских частей в Днепропетровской области.

    СБУ оплачивает работу диверсантов

    Замеченные в совершении терактов на территории ЛНР лица, получали от украинских спецслужб в среднем по 250 тысяч гривен или около 550 тысяч рублей, сообщил заместитель начальника следственного управления следственного отдела генеральной прокуратуры ЛНР, старший советник юстиции Александр Александров.

    Диверсионно-разведывательная группа ВСУ

    «Диверсии совершались по заданию спецслужб Украины, и это у нас уже достоверно установлено. Преступникам платили за это немалые деньги. К примеру, за одну диверсию преступникам могли заплатить 250 тысяч гривен», — подчеркивает Александров.

    Отмечается, что во время совместных мероприятий с МГБ и МВД народной республики было выявлено и задокументировано более 25 эпизодов преступной деятельности диверсионных групп.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #всу #киев #донбасс #украина #лнр #донецк #новороссия #луганск
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