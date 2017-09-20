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Политика
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Украина
Максакова анонсировала раскрытие имен убийц Вороненкова: Этот случай войдет в учебники
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    Максакова анонсировала раскрытие имен убийц Вороненкова: Этот случай войдет в учебники

    19:13  20 Сентября 2017
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    Максакова анонсировала раскрытие имен убийц Вороненкова: Этот случай войдет в учебники

    Киев, 20 сентября. Следствие в ближайшее время раскроет имена подозреваемых в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом заявила его вдова Мария Максакова.

    «Следствие в ближайшее время назовет имена всех виновных. Уверена, что этот случай ещё войдет в учебники криминалистики, как чуть ли не единственное раскрытое заказное убийство», — приводит ее слова «Апостроф».

    Она также назвала самоотверженными следователей, которые выясняют обстоятельства убийства Вороненкова, и выразила уверенность в том, что виновные в его смерти будут наказаны.

    Добавим, ранее Максакова опровергла раскрытие Генпрокуратурой Украины имен организаторов его убийства. В СМИ сообщалось о том, что главными подозреваемыми в деле об убийстве Вороненкова якобы являются бывший муж Максаковой Владимир Тюрин и работающий в Крыму банкир.

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    Автор: Борис Любимов
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