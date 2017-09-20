ВКС РФ и армия Сирии остановили наступление «Джебхат ан-Нусры» в «Идлибе»

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Хама, 20 сентября. Армия Сирии при активной поддержке ВКС РФ остановила наступление террористов «Джебхат ан-Нусры*» (запрещена в РФ) на позиции правительственный войск у города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». Как сообщили в Генштабе РФ, положение в зоне деэскалации было полностью восстановлено в ходе контрнаступления.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» накануне развернули широкомасштабное наступление на позиции армии Сирии севернее и северо-восточнее города Хама.

«Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики «Джебхат ан-Нусры» и примкнувшие к ним отряды, нежелающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.

Боевики использовали танки и БМП. За день они вклинились в оборону САА на 12 км, на фронте — до 20 км. Наступление «Джебхат ан-Нусры» было остановлено при помощи ВКС РФ, террористам нанесен значительный ущерб, подчеркнули в Генштабе ВС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.