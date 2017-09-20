Путин поручит правительству отодвинуть сроки внедрения онлайн-касс
Москва, 20 сентября. Президент России Владимир Путин по просьбе бизнеса даст правительству поручение отодвинуть сроки внедрения онлайн-касс, которые способны передавать данные напрямую в налоговые органы. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с руководителем «Опоры России» Александром Калининым.
По словам Калинина, в сроки, которые указаны в законе об онлайн-кассах, не могут уложиться ни предприниматели, ни производители данной аппаратуры.
«Давайте, мы так договоримся — пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года. Не знаю, нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то там подальше. Поработайте с правительством, я такое поручение правительству сформулирую», — ответил Путин.