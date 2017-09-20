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Общество
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Экономика
Путин поручит правительству отодвинуть сроки внедрения онлайн-касс
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    Путин поручит правительству отодвинуть сроки внедрения онлайн-касс

    22:00  20 Сентября 2017
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    Путин поручит правительству отодвинуть сроки внедрения онлайн-касс

    Москва, 20 сентября.  Президент России Владимир Путин по просьбе бизнеса даст правительству поручение отодвинуть сроки внедрения онлайн-касс, которые способны передавать данные напрямую в налоговые органы. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с руководителем «Опоры России» Александром Калининым.

    По словам Калинина, в сроки, которые указаны в законе об онлайн-кассах, не могут уложиться ни предприниматели, ни производители данной аппаратуры.

    «Давайте, мы так договоримся — пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года. Не знаю, нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то там подальше. Поработайте с правительством, я такое поручение правительству сформулирую», — ответил Путин.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #калинин #онлайн-кассы #сроки
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