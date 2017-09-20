Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном
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Вашингтон, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп принял решение относительно участия в ядерной сделке с Ираном, однако раскрывать его он не стал.
«Я принял решение», — сообщил журналистам американский лидер.
В чем заключается это решение, президент не уточнил.
Ранее Трамп, выступая на полях Генассамблеи ООН, коснулся вопроса ядерной сделки с Ираном и раскритиковал политику Тегерана. По словам главы США, Тегеран продолжает «деструктивное и подрывающее мир поведение», и международное сообщество должно это остановить.