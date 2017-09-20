Для Шварценеггера разработали первый электрический Hummer H1

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Вена, 20 сентября. Компания Kreisel Electric разработала для известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера электрический внедорожник Hummer H1. Об этом было объявлено в рамках открытия нового Центра исследований и разработок австрийской компании.

Arnold in Mühlviertel A post shared by KREISEL (@kreiselelectric) on Sep 19, 2017 at 11:57am PDT

Машина оснащена двумя электромоторами и может проехать около 300 километров без подзарядки.

«Наконец-то! Моя мечта — превратить Hummer в полностью электрический автомобиль — стала реальностью… Мы быстро движемся в будущее чистой энергии», — отметил экс-губернатор Калифорнии.