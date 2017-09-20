Для Шварценеггера разработали первый электрический Hummer H1
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Вена, 20 сентября. Компания Kreisel Electric разработала для известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера электрический внедорожник Hummer H1. Об этом было объявлено в рамках открытия нового Центра исследований и разработок австрийской компании.
Машина оснащена двумя электромоторами и может проехать около 300 километров без подзарядки.
«Наконец-то! Моя мечта — превратить Hummer в полностью электрический автомобиль — стала реальностью… Мы быстро движемся в будущее чистой энергии», — отметил экс-губернатор Калифорнии.