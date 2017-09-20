Фанаты раскритиковали первый трейлер «Лары Крофт» из-за маленькой груди актрисы

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Москва, 20 сентября. В Сети появился первый трейлер фильма «Лара Крофт» про молодую искательницу приключений.

Поклонники Tomb Raider сразу же раскритиковали авторов фильма за то, что они взяли на главную роль актрису Алисию Викандер, которая, в отличии от Анджелины Джоли, исполнившей роль Лары Крофт в первой экранизации, не может похвастаться большим бюстом.

«Ужасный подбор актрисы на роль Лары Крофт», «Это не Tomb Raider! К черту этот перезапуск! К черту Warner Bros!», «Ошибка 404. Грудь не найдена», — пишут фанаты в комментариях к трейлеру.

Напомним, что лента, основанная на серии видеоигр Tomb Raider, выходит на российские экраны 15 марта 2018 года.