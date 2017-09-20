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Новости Сирии
Сирия новости 20 сентября 19.30: США покинут «Ат-Танф», ИГ открыло огонь по гумконвою на пути в Дейр эз-Зор
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    Сирия новости 20 сентября 19.30: США покинут «Ат-Танф», ИГ открыло огонь по гумконвою на пути в Дейр эз-Зор

    19:30  20 Сентября 2017
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    США покинут «Ат-Танф»

    Сирия, 20 сентября. Террористы ИГ* обстреляли гуманитарный конвой на пути к Дейр эз-Зору. Американские военные покинут «Ат-Танф» через неопределенное время. САА потеряла танк в столкновениях с ИГ в «Акербатском котле», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА на востоке провинции Хомс; провели воздушную атаку позиций «Ан-Нусры»*** в окрестностях деревни Таль Хаваш к северу от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с радикалами «Ан-Нусры» в Восточной Гуте Дамаска; обстреляли позиции исламистов вблизи населенного пункта Харб Нафса на юге провинции Хама; лишились танка в ходе столкновений с ИГ в районе Акербата в Хаме.

    «Исламское государство»: утратило деревню Мазин Аль-Бакар в «Акербатском котле» на востоке Хомса; потеряло ряд поселений к северу от авиабазы Дейр эз-Зора; обстреляло гуманитарный конвой Ирана на пути в Дейр эз-Зор; лишилось города Анна на западе провинции Аль-Анбар в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: совместно с «Файлак Ар-Рахман» обстреляла жилые дома в одном из пригородов Дамаска; подверглась авиаударам ВВС Сирии близ города Аль-Латамина севернее Хамы.

    Курды: захватили район Тишинг на севере города Ракка; продолжают вести бои с террористами ИГ в квартале Рамила в Ракке.

    Международная коалиция: готова покинуть военную базу близ пограничного поста «Ат-Танф» в южной части Хомса; нанесла авиаудары в северной части города Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Согласно данным местных военных источников в соцсети Twitter (Ghouta_GMC) и (LamarAlkhateeb), в районе Восточной Гуты не прекращаются перестрелки между правительственными войсками и исламистами союзных группировок вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам».  Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что радикалы в очередной раз открыли огонь по жилым домам в одном из пригородов Дамаска. В ответ на это сирийская армия нанесла удары укреплениям и пулеметным установкам боевиков, с позиций которых был проведен обстрел.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться на востоке региона недалеко от города Джубб Аль-Джарра. Как передает Twitter-канал (Motawasset), под контроль войск Башара Асада перешло поселение Мазин Аль-Бакар. Напомним, ранее в данном районе действовали военные самолеты России. Данную информацию подтверждает новостной портал Al Masdar News. Таким образом, силы САР и ВКС РФ продолжают сужать «Акербатский котел».

    Тем временем стало известно, что силы Соединенных Штатов готовы покинуть военную базу близ пограничного поста «Ат-Танф». Однако, как передают военные источники AMN, сроки выхода американских военнослужащих не были оговорены. Напомним, ранее из «Ат-Танфа» вышли британские военные.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    По данным агентства новостей Damascus Now, силам правительственной армии удалось занять несколько поселений к северу от авиабазы Дейр эз-Зора. Сообщается, что после нескольких боевых вылетов российских ВКС под контроль сирийских подразделений перешли деревни Ат-Тибна, Джабаль Салим, Аль-Бувейта, Манджам Аль-Милх и Хан Захра. О потерях сторон не сообщалось.

    Поступают противоречивые сообщения о том, что отряды «Исламского государства»*, базирующиеся в районе газового месторождения Коноко, попали под удар неизвестных военных самолетов. Некоторые военные источники сообщают, что воздушная атака была проведена силами ВКС РФ и ВВС Сирии, тогда как другие Twitter-каналы утверждают, что авиаудары были нанесены ВВС международной коалиции. Данные сведения в настоящий момент уточняются.

    Тем временем тысяча тонн продовольственной помощи от Ирана прибыла в Дейр эз-Зор. Напомним, гуманитарный груз был отправлен накануне вечером. Однако колонна гумпомощи попала под огонь боевиков «Исламского государства», в результате чего один из сопровождавших конвой получил ранения, передает Telegram-канал (C_Military1).  

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно сведениям агентства новостей Syrian Civil War, Сирийская демократическая армия**** (SDF), поддерживаемая военными самолетами западного альянса во главе с Соединенными Штатами, продвинулись в Ракке. Наступая с севера, курдские отряды захватили район Тишинг и продолжают продвигаться на данных территориях. Кроме того, в результате боевых вылетов коалиционной авиации были уничтожены несколько огневых позиций ИГИЛовцев, передает военный источник в сети Twitter (CENTCOM). Сведения о возможных жертвах среди мирного населения уточняются. Одновременно с этим курды продолжают столкновения с боевиками «Исламского государства» в квартале Рамила.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в социальной сети Twitter (Ferrapeechr1) сообщает о том, что к северу от административного центра провинции возобновились вооруженные столкновения между исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и подразделениями САР. Укрепленные пункты «Ан-Нусры» подверглись авиаударам со стороны ВВС Сирии в районе города Аль-Латамина в ответ на провокационные артиллерийские обстрелы радикалов. Тем временем ВКС РФ  провели воздушную атаку позиций «Джебхат Фатх Аш-Шам»* в окрестностях деревни Таль Хаваш.

    В южной части Хамы артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укреплениям боевиков вблизи населенного пункта Харб Нафса, передает Twitter-канал (NRVR11).

    В районе города Акербат между тем продолжаются бои между ИГИЛовцами и силами Башара Асада. Сообщается, что террористам «Исламского государства» удалось подбить танк САА в районе деревни Халид Хиляль.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Ранее сообщалось о начале крупномасштабного наступления вооруженных сил Ирака и ополченцев-шиитов «Хашд Аш-Шааби» в западной части провинции Аль-Анбар. По данным агентства новостей Iraqi News, иракским войскам удалось войти в город Анна после интенсивных ракетных обстрелов. Несколько районов Анны уже перешли под контроль правительственных войск. Кроме того, сообщается, что более 16 боевиков «Исламского государства», а также склад с боеприпасами ИГ были ликвидированы в результате авиаударов военных самолетов ВВС Ирака и антитеррористической коалиции. На прошлой неделе также был освобожден населенный пункт  Акашат.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #коалиция #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #сса #хомс
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    Сирия новости 20 сентября 19.30: США покинут «Ат-Танф», ИГ открыло огонь по гумконвою на пути в Дейр эз-Зор
    Сирия новости 20 сентября 16.30: более 20 солдат САА погибли в Хаме, «Нусра» сбила беспилотник САР в Гуте
    Сирия новости 20 сентября 12.30: ИГ несет потери в районе Акербата, 13 исламистов ССА убиты ИГ в Даръа
    Сирия новости 20 сентября 07.00: САА освободила девять деревень в Хомс, в Дейр эз-Зоре нашли цех по подготовке джихад-мобилей ИГ
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