Путин: В России все время есть, что отметить
Москва, 20 сентября. Россия — многонациональная страна, где даже Новый год отмечается несколько раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя евреев России с иудейским новым годом.
Глава государства принял главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации еврейских общин Александра Бороду в Кремле и подчеркнул, что Россия — великая, большая, многонациональная и многоконфессиональная страна, где «время есть, что отметить». Он поздравил их и всех евреев страны с праздником, пожелав им счастья, благополучия и удачи.
«А с 21 на 22 – у мусульман Новый год. Правда, Пророк завещал другие праздники более торжественно отмечать, чем Новый год. Потом у нас Новый год у христиан. Причем, в России еще по новому и по старому стилю. А 16 февраля – у буддистов Новый год. То есть, круглый год есть, что отметить», — сказал Путин.