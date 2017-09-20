Путин: В России все время есть, что отметить

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Москва, 20 сентября. Россия — многонациональная страна, где даже Новый год отмечается несколько раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя евреев России с иудейским новым годом.

Глава государства принял главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации еврейских общин Александра Бороду в Кремле и подчеркнул, что Россия — великая, большая, многонациональная и многоконфессиональная страна, где «время есть, что отметить». Он поздравил их и всех евреев страны с праздником, пожелав им счастья, благополучия и удачи.