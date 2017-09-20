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Россия
Путин: В России все время есть, что отметить
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    Путин: В России все время есть, что отметить

    18:20  20 Сентября 2017
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    Путин: В России все время есть, что отметить

    Москва, 20 сентября. Россия — многонациональная страна, где даже Новый год отмечается несколько раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя евреев России с иудейским новым годом.

    Глава государства принял главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации еврейских общин Александра Бороду в Кремле и подчеркнул, что Россия — великая, большая, многонациональная и многоконфессиональная страна, где «время есть, что отметить». Он поздравил их и всех евреев страны с праздником, пожелав им счастья, благополучия и удачи.

    «А с 21 на 22 – у мусульман Новый год. Правда, Пророк завещал другие праздники более торжественно отмечать, чем Новый год. Потом у нас Новый год у христиан. Причем, в России еще по новому и по старому стилю. А 16 февраля – у буддистов Новый год. То есть, круглый год есть, что отметить», — сказал Путин.

     

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    Автор: Катерина Михайдили
    #путин #россия #новый год #евреи #иудеи
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