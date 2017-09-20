ИГИЛ в Ракке использует против курдов женщин-смертниц

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Ракка, 20 сентября. Боевики «Исламского государства»* пытаются сдержать наступление курдского ополчения в сирийском городе Ракка.

Арабские информационные агентства сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), пытаясь остановить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), начали использовать против них женщин-смертниц. Игиловцы рассчитывают, что у женщин-террористок больше шансов вплотную подобраться к курдам и активировать пояса с взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что в данный момент курдское ополчение контролирует около 70 процентов города Ракка, остальные кварталы города все еще занимают боевики «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.