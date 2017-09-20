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ИГИЛ в Ракке использует против курдов женщин-смертниц
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    ИГИЛ в Ракке использует против курдов женщин-смертниц

    18:06  20 Сентября 2017
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    ИГИЛ в Ракке использует против курдов женщин-смертниц

    Ракка, 20 сентября. Боевики «Исламского государства»* пытаются сдержать наступление курдского ополчения в сирийском городе Ракка.

    Арабские информационные агентства сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), пытаясь остановить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), начали использовать против них женщин-смертниц. Игиловцы рассчитывают, что у женщин-террористок больше шансов вплотную подобраться к курдам и активировать пояса с взрывчаткой.

    Ранее сообщалось, что в данный момент курдское ополчение контролирует около 70 процентов города Ракка, остальные кварталы города все еще занимают боевики «Исламского государства».

    ИГИЛ в Ракке использует против курдов женщин-смертниц

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #курды #ракка
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