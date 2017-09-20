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США ищут юриста для уголовной реформы на Украине
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    Главные новости 20 сентября

    19:00  20 Сентября 2017
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    Главные новости 20 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 20 сентября.

    Американский актер Морган Фримен снялся в ролике проекта «Комитет по расследованиям против России», в котором обвиняет Москву в покушении на демократию США. Актер Морган Фримен пожаловался Трампу на Россию: На нас напали.

    Показаны справки, подписанные заместителем председателя СБУ Олегом Фроловым, адресованные в ФСБ России, в которых СБУ просит служебную информацию на бывшего военнослужащего КГБ СССР старшего лейтенанта Валентина Александровича Наливайченко. Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России.

    Голливудский актер Морган Фриман снялся в видео так называемого «Комитета по расследованию против России». Морган Фриман призвал Трампа защитить США от «российского заговора».

    Доверчивые продавцы товаров в Интернете часто становятся жертвами мошенников, которым удалось похитить с помощью этого метода 200 млн рублей. Мошенники используют «социальную инженерию» для кражи денег с банковских карт россиян.

    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собрал своих сторонников в Киеве на митинг перед администрацией президента. Там политик пообещал, что соберет своих сторонников еще раз 17 ноября и устроит новый Майдан. Погребинский рассказал, кто стоит за возвращением Саакашвили на Украину.

    Российская делегация покинула заседание Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, которая обвинила Россию в отработке сценариев нападения на Запад. Делегация России покинула заседание Генассамблеи ООН, чтобы не слушать Грибаускайте.

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном уничтожении Северной Кореи в случае угрозы для Вашингтона. Трамп пригрозил уничтожением КНДР в случае угрозы для Вашингтона.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему не наблюдал за ходом военных учений «Запад-2017» вместе с главой России Владимиром Путиным. Лукашенко объяснил, почему не следил за учениями «Запад-2017» вместе с Путиным.

    Армия правительства Сирии освободила от террористов «Исламского государства»* девять деревень в провинции Хомс, в Дейр эз-Зоре военные обнаружили склад, где боевики изготавливали джихад-мобили. Сирия новости 20 сентября 07.00: САА освободила девять деревень в Хомс, в Дейр эз-Зоре нашли цех по подготовке джихад-мобилей ИГ*.

    Столичные правоохранители задержали москвича 1970 года рождения, который в течение продолжительного периода времени совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2002 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.  Полиция задержала москвича, несколько лет насиловавшего свою 7-летнюю дочь.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #новости #главные новости
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