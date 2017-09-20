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Россия
Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»
Россия
Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»
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    Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»

    17:57  20 Сентября 2017  /обновлено: 18:02  20 Сентября 2017
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    Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»

    Санкт-Петербург, 20 сентября. Корабль Балтийского флота «Сообразительный» провел ракетные пуски в рамках учений «Запад-2017».

    В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в рамках совместных учений «Запад-2017» корвет «Сообразительный» отработал ракетные пуски на морских полигонах Балтики. Стрельба выполнялась с применением основного ударного оружия корвета — противокорабельного комплекса «Уран».

    Пуски совершались в сложных помеховых условиях, однако  ракета успешно поразила мишень, имитирующую корабль условного противника. После стрельб экипаж «Сообразительного» провел комплекс корабельных учений по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #учения #уран #корвет #сообразительный
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