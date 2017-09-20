Корвет «Сообразительный» успешно уничтожил ракетным выстрелом корабль «противника»

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Санкт-Петербург, 20 сентября. Корабль Балтийского флота «Сообразительный» провел ракетные пуски в рамках учений «Запад-2017».

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в рамках совместных учений «Запад-2017» корвет «Сообразительный» отработал ракетные пуски на морских полигонах Балтики. Стрельба выполнялась с применением основного ударного оружия корвета — противокорабельного комплекса «Уран».

Пуски совершались в сложных помеховых условиях, однако ракета успешно поразила мишень, имитирующую корабль условного противника. После стрельб экипаж «Сообразительного» провел комплекс корабельных учений по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.